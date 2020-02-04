Москва, , 11:05 — REGNUM Жители Москвы на портале «Активный гражданин» дали оценку фестивалю «Путешествие в Рождество» сезона 2019−2020 гг. Оценки «отлично» (47,8%) и «хорошо» поставили 60% проголосовавших, сообщается на портале мэра столицы.

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Больше москвичам на фестивале «Путешествие в Рождество» понравились катки (20,12%), карусели (20,01%) и павильоны с мастер-классами (13,6%) и концерты (10,32%).

Для того чтобы фестиваль стал еще интереснее, горожане предложили создать больше зон, где можно согреться и перекусить.

Как сообщало ИА REGNUM, фестиваль «Путешествие в Рождество» в Москве завершился 31 января шоу фигуристов.

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