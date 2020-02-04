Москва, , 11:02 — REGNUM В России зафиксировано четыре случая смерти от гриппа. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля, об этом сообщил в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья замглавы Минздрава Сергей Краевой.

«На сегодня у нас зарегистрировано четыре случая смертельных от гриппа», — сказал Краевой.

Превышение эпидемиологического порога по гриппу и ОРВИ отмечается в 23 регионах России. Наиболее подвержены заболеваниям ОРВИ и гриппа дети в возрасте от 3 до 14 лет.