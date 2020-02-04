Горячий Ключ, Краснодарский край, , 11:02 — REGNUM Жители города Горячий Ключ Краснодарского края, где из-за сильных дождей и выхода рек из берегов оказались подтоплены несколько улиц, в том числе вода зашла в дома, заявляют об отсутствии помощи со стороны властей и МЧС.

Видео в затопленном доме сняла жительница города, оно размещено в паблике «Горячий Ключ news».

«Вот такой у нас потоп, дома ходим в сапогах. Время — 08:22, ни одной машины экстренных служб. Полчаса назад позвонила в службу спасения Горячего Ключа, сказали, что направили нам КамАЗ. Никого, ни одной души», — рассказала женщина.

https://www.instagram.com/p/B8IvZNCDQNK/

В комментариях пользователи пишут, что в воде «половина домов», при этом в МЧС рапортуют, что ситуация нормальная.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за сильных ливней на Кубани в ряде районов из берегов вышли реки, подтопленными оказались улицы, десятки дворовых территорий, вода зашла и в дома. В Горячем Ключе введён режим ЧС.

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