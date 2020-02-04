Село Плешаново, Оренбургская область, , 10:59 — REGNUM ВКрасногвардейском районе Оренбургской области суд обязал руководство аграрного техникума снести недостроенное здание бассейна, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Недострой находится в райцентре — селе Плешаново — и пребывает в аварийном состоянии. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что на объекте есть частичное обрушение, и недострой таит угрозу безопасности для окружающих. Объект стал пристанищем бомжей, что чревато пожарами и возникновением ЧС.

Прокуратура вносила руководителю техникума предписание и требовало устранить нарушение. Однако требования остались неисполненными. Тогда последовал иск в суд.