Брянск, , 11:00 — REGNUM К штрафу, в пять раз превышающему размер взятки, приговорили студента Брянского филиала Московского госуниверситета технологий и управления в городе Унеч Брянской области. Молодой человек за деньги пытался купить итоговую аттестацию в вузе. Студент попытался оспорить приговор, но проиграл апелляцию, сообщили 4 февраля в пресс-службе Брянского областного суда.

Установлено, что студент пятого курса через старосту группы передал 38 тысяч рублей директору филиала вуза. Деньги помогли ему получить положительную оценку за государственную итоговую аттестацию и диплом о высшем образовании. Фактически же молодой человек не сдавал экзамен, не писал и не защищал выпускную работу.

Унечский районный суд приговорил мужчину к штрафу в размере 200 тысяч рублей. студент и его адвокат поплатись обжаловать приговор, однако облсуд оставил апелляцию без удовлетворения. Решение суда может быть обжаловано в кассационном порядке.