Новосибирск, , 10:55 — REGNUM В одну из новосибирских больниц с подозрением на коронавирус госпитализирована девушка, вернувшаяся с отдыха из стран Юго-Восточной Азии. Она находится в изолированном боксе, пишет «Сиб.фм».

»Пациентка отдыхала в одной из стран Юго-Восточной Азии. Пока нет никаких оснований для паники. Ситуация находится под контролем», — заявили в областном минздраве.

У девушки взяли все необходимые анализы. Результаты будут известны сегодня вечером, 4 февраля.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что анализы на коронавирус были взяты и у трёхлетней девочки, которую госпитализировали в Новосибирске после возвращения из Китая. Коронавирус у ребёнка не обнаружен.

Читайте ранее в этом сюжете: В Новосибирске трёхлетнюю девочку протестировали на коронавирус