Ростов-на-Дону, , 10:53 — REGNUM В Ростове-на-Дону 23 человека проходят медицинское обследование на наличие коронавируса. Об этом сообщила начальник городского управления здравоохранения Надежда Левицкая.

«23 человека, прибывших их Китая, находятся под наблюдением, выявленных случаев заражения коронавирусом в Ростове нет», — пишет Telegram-канал «Левбердон» со ссылкой на главу горздрава.

ИА REGNUM напоминает, что студентов Южного федерального университета из Китая, возвращающихся после каникул в Ростов-на-Дону, отправляют на карантин.

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