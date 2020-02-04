Тбилиси, , 10:56 — REGNUM Тест-системы на выявление коронавируса 2019-nCoV поступили в Грузию 4 февраля. Информацию об этом распространяет грузинский Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.

Сообщается, что тесты привезли в Исследовательский центр имени Лугара в Тбилиси. В центре по контролю заболеваний также отметили, что в Грузии пока не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.

Стоит отметить, что ранее биоматериалы пациентов, у которых подозревали наличие 2019-nCoV, отправляли на тестирование в Нидерланды. Результаты исследований в общей сложности приходилось ждать несколько дней.

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