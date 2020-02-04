, 10:51 — REGNUM Вакцина от нового коронавируса появится не раньше конца 2021 года, считает директор Российского центра программ ВОЗ «Укрепление здоровья в больницах» Виктор Фрешт.

«Китайские врачи заявили, что на сегодня не существует вакцины, она может появиться не ранее конца следующего года, поскольку каждая вакцина требует клинических испытаний не менее года», — сказал Фрешт журналистам во Владивостоке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой заявил, что из-за отсутствия штамма коронавируса вакцину от него должным образом протестировать не получится.

Вместе с тем Минздрав предпринимает все меры для того, чтобы быть готовым к масштабному распространению коронавируса на территории страны.

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