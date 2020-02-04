Ирвайн, США, , 10:49 — REGNUM Компания Blizzard Entertainment начала возврат средств игрокам, недовольным приобретением игры Warcraft III: Reforged. Об этом 3 февраля сообщила «Игромания».

На сайте Blizzard появилась отдельная страница для автоматизированного возврата средств. Как сообщают игроки, процедура проходит практически мгновенно.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Blizzard Entertainment извинилась перед игроками за провальный релиз Warcraft III: Reforged и пообещала исправить все допущенные ошибки. В ближайшие дни выйдет первый крупный патч.

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