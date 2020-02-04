Екатеринбург, , 10:57 — REGNUM Архитектурной группе «Подельники» выдвинуты финансовые требования со стороны государственной структуры. Об этом заявила директор объединения Полина Иванова.

По словам Ивановой, Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры требует с группы вернуть им налог на земельный участок под конструктивистской Белой башней, которую «Подельники» получили в безвозмездное пользование в 2012 году. Агентство требует, чтобы сейчас и впредь архитекторы возвращали им стоимость налога — это 126 тысяч рублей в год.

«Недавно вышестоящие органы решили, что нечего платить налоги за пользователей памятников» — заявила архитектор.

Сейчас «Подельники» думают, что делать в новой ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге начали демонтаж конструктивистского здания на улице Нагорной. В ходе сноса объекта перевернулся экскаватор.

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