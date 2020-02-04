Уфа, 4 февраля 2020, 10:45 — REGNUM Сотрудники администрации Уфы и Ленинского района города вышли на чистку улицы Коммунистической от снега. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба городской администрации.
По сообщению пресс-службы ведомства, чиновники вышли на уборку улицы в 9:00 часов вместо оперативного совещания, которое было отменено. 4 февраля в Уфе объявлен субботник.
Напомним, за минувшие сутки из столицы Башкирии коммунальные службы вывезли 28 тысяч кубометров снега.
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