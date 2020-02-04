Горячий Ключ, Краснодарский край, , 10:42 — REGNUM Улицы города Горячий Ключ Краснодарского края оказались под водой после сильных дождей, обрушившихся на регион накануне, 3 февраля. Обильные осадки спровоцировали поднятие воды в реках.

По данным МЧС, в селе Фанагорийском подтопленными оказались две улицы, 14 придомовых территорий и хозяйственные постройки. В восемь домов зашла вода, пишут «Кубанские новости». В станице Пятигорской из берегов вышла река Кавярзе, под водой оказались три улицы, 50 придомовых территорий и хозяйственные постройки, но до самих домов вода не добралась. По данным МЧС, подтопления наблюдаются и в Мостовском, и в Туапсинском районе (село Дефановка).

В социальных сетях жители выкладывают видео, на которых видны затопленные улицы. По информации паблика «Горячий Ключ news», в городе введён режим ЧС, в ряде районов пропало электричество.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, сильные ливни обрушились на регион вечером 3 февраля. На 4 февраля штормовое предупреждение продлено. 5 февраля синоптики прогнозируют приближение нового циклона.

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