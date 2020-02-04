Старый Оскол, Белгородская область, , 10:44 — REGNUM Служебные квартиры получат 17 врачей в городе Старый Оскол Белгородской области. Об этом на своей странице в социальной сети 3 февраля написал глава администрации Старооскольского городского округа Александр Сергиенко.

На приобретение служебного жилья направлено 20 млн рублей. Средства выделили в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между правительством Белгородской области и управляющей компанией «Металлоинвест».

"Служебные квартиры помогают решить кадровый вопрос в медицинской сфере округа», — отметил градоначальник.

По данным регионального департамента здравоохранения, показатель укомплектованности средними медицинскими кадрами в области составляет 88%.