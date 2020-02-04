Москва, , 10:44 — REGNUM У одной из проходной на Заводской улице в Зеленограде ловцы бездомных собак подстрелили человека. Об этом 4 февраля сообщает Telegram-канал Mash.

Специальную службу вызвали для отстрела двух псов, которые появились у одной из зеленоградских фирм. Однако 33-летний работник организации по отстрелу домашних животных случайно попал дротиком с усыпляющим веществом в человека, который сразу же потерял сознание.

Пострадавшего отправили в токсикологическое отделение местной больницы. Он лежит в реанимации с отравлением неизвестным веществом психотропного типа.

Напомним, в Ульяновской области планируется заменить убийство бродячих собак стерилизацией и вакцинацией.

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