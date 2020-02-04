Москва, , 10:36 — REGNUM Эффект от противовирусных мер, предпринятых Китаем, будет виден в первой декаде февраля. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля, об этом в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья сообщил замглавы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский.

«Эпидемиологический анализ, проведенный научным учреждением Роспотребнадзора, говорит о том, что те меры, которые сейчас усиленные и достаточно серьезные меры, на самом высоком уровне руководства Китая принимаемые в КНР, их эффект будет очевиден не ранее, чем через половину инкубационного периода… то есть мы ожидаем, что в первой декаде февраля», — сказал Смоленский.

Он при этом сослался на результаты, сделанные при помощи математической модели.

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