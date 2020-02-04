Нальчик, , 10:35 — REGNUM Уголовное дело возбудили в Кабардино-Балкарии после ДТП с участием пассажирской «Газели». Оно расследуется по статье «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщили ИА REGNUM 4 февраля в пресс-службе МВД России по республике.

Напомним, в ночь на 2 февраля на участке автодороги Аргудан — Александровская столкнулись Lada Granta и «Газель». Водитель легковушки скончался на месте до приезда скорой помощи, водитель микроавтобуса и 11 пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести.

По предварительным данным, 46-летний водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, после чего и столкнулся с «Газелью». Также выяснилось, что водитель микроавтобуса не был на маршруте, а занимался частным извозом.

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