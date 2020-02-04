Любляна, , 10:32 — REGNUM В столице Словении Любляне открылся первый исламский центр с мечетью, сообщает агентство Al Jazeera Balkans.

Здание площадью 13 тысяч квадратных метров включает административные и жилые здания, спортивный зал, ресторан, образовательный центр с библиотекой и мечеть с минаретом высотой 40 метров. Мечеть рассчитана на 1400 верующих.

Первый камень в строительство был заложен в 2013 году. Стоимость проекта составила на настоящий момент составила 34 млн евро — большую часть расходов взяло на себя государство Катар.