Токио, , 10:31 — REGNUM Platinum Games запустила краудфандинговую кампанию по сбору средств на разработку ремастера игры The Wonderful 101. За сутки им удалось собрать около миллиона долларов, сообщается 4 февраля на странице проекта на Kickstarter.

На момент написания этой новости, сумма собранных средств составляет $965 тыс. Таким образом, разработчики достигли сразу трёх поставленных ими целей, а значит игра точно выйдет на Nintendo Switch, PC и PS4.

Напомним, The Wonderful 101 — это экшен-игра, релиз которой состоялся в 2013 году на консоли Nintendo Wii U. В ней геймеры управляют отрядом супергероев, которые сражаются со злодеями, объединяя свои силы.

Читайте ранее в этом сюжете: Blizzard извинилась за провал Reforged и пообещала всё исправить