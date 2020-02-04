Ростов-на-Дону, 4 февраля 2020, 10:31 — REGNUM Ростовский областной суд оставил бывшего министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николая Безуглова на свободе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.
Суд рассмотрел апелляционное представление прокурора в отношении экс-чиновника. Сторона обвинения пыталась оспорить решение Ленинского районного суда, согласно которому Безуглов освобождён из-под домашнего ареста.
ИА REGNUM напоминает, что бывший чиновник обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (п. «в» ч. 3 ст. 285 УК РФ). Он стал фигурантом уголовного дела после подмены песка для благоустройства территории вокруг стадиона «Ростов Арены». Сумма похищенных из бюджета средств превысила 220 млн рублей.
Читайте ранее в этом сюжете: Экс-главу ростовского минстроя выпустили из-под ареста