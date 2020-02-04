Пермь, , 10:30 — REGNUM В Перми расторгают договор с подрядной организацией, которая игнорировала условия контракта и не занималась уборкой объектов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

По данным горадминистрации, ранее МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» заключило два контракта ООО «Атлант» на выполнение работ по содержанию лестниц в микрорайонах Вышка-1, Вышка-2, Запруд, Гарцы. На содержании находилось 16 лестниц и шесть подходов к родникам. Во время проверки выяснилось, что уборка лестниц не осуществляется.

Подрядчику выдали 19 предписаний с требованием устранить недостатки. Однако они не были своевременно исполнены.

В результате заказчик (муниципальное казённое предприятие) принял решение о расторжении контракта в одностороннем порядке. Лестницы приведены в порядок силами другой организации.