Москва, , 10:26 — REGNUM Жителям Москвы в феврале предлагают бесплатно пройти онкоскрининг шести видов самых распространенных онкологических заболеваний в 50 городских поликлиниках, сообщается на портале мэра столицы.

Читайте также: Роспотребнадзор дал советы, как не заболеть раком

Пройти обследование на раннее выявление рака молочной железы, шейки матки, предстательной железы, легкого, рака толстого кишечника можно будет в поликлиниках и филиалах Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии.

Для удобства москвичей медучреждения будут работать не только в будни, но и в выходные дни. Мероприятия приурочены ко Всемирному дню борьбы против рака, который ежегодно отмечается 4 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор напомнил, что важнейшая мера пpoфилaктики вoзникнoвeния злокачественной oпyхoли — это здopoвый oбpaз жизни и peгyляpнoe медицинское oбcлeдoвaниe.

Читайте также: Смертность от онкологических заболеваний в России снижается