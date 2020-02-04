Нур-Султан, , 10:26 — REGNUM Две школы программирования в Алма-Ате и Нур-Султане планируют открыть в Казахстане. Об этом заявил министр цифрового развития, национальной и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев на заседании правительства.

По его словам, министерство работает над повышением «цифровой грамотности» населения. В частности, основы программирования в школах вводятся с первых классов. Министр отметил, что уровень цифровой грамотности к концу 2020 года планируется повысить до 80%.

Жумагалиев добавил, что в 2019—2020 учебном году выделено около 19 тыс. грантов в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Отметим, в настоящее время, по данным министерства цифрового развития, национальной и аэрокосмической промышленности Казахстана, около 80% государственных услуг в республике оказывается в электронном виде.

Читайте также: Назарбаева раскритиковала «Казахтелеком» за тарифы на интернет