Москва, , 10:25 — REGNUM Из-за отсутствия штамма коронаврируса вакцину от него должным образом протестировать не получится. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля, об этом заявил замминистра здравоохранения Сергей Краевой.

«Если мы говорим о вакцинах, о специфической иммунопрофилактике: действительно, в настоящее время таких препаратов нет. И создать саму вакцину, имея определенные биотехнологические платформы, несложно… Что самое сложное? Самое сложное — проверить эту вакцину», — сказал Краевой на заседании комитета Госдумы по здравоохранению.

Вместе с тем Минздрав РФ предпринимает все меры для того, чтобы быть готовым к масштабному распространению инфекционного коронавируса на территории РФ.

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