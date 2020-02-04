Ирвайн, США, , 10:23 — REGNUM Blizzard Entertainment извинилась перед игроками за провальный релиз Warcraft III: Reforged. Теперь разработчики работают над исправлением большинства ошибок, сообщается 4 февраля на официальном сайте компании.

Первый патч (релиз которого должен состояться 8 или 9 февраля) исправит множество текущих проблем: неправильное отображение визуальных эффектов в «классическом режиме», портретные анимации и ошибки в озвучке. Разработчики также пообещали добавить в сетевую игру рейтинговую систему, наподобие той, что сейчас существует в StarCraft: Remastered.

Напомним, релиз Warcraft III: Reforged состоялся 28 января 2020 года. Из-за многочисленных ошибок она стала самой низкооценённой игрой всех времен на Metacritic — 0,5 балла из 10.

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