Москва, , 10:22 — REGNUM Минздрав РФ предпринимает все меры для того, чтобы быть готовым к масштабному распространению инфекционного коронавируса на территории РФ. Об этом заявил замминистра здравоохранения Сергей Краевой в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья, передаёт корреспондент ИА REGNUM 4 февраля.

«Каким образом будет развиваться данная инфекция у нас в стране, мы пока не можем прогнозировать, потому что у нас нет достаточно точных коэффициентов, которые мы можем ввести в свою математическую модель», — заявил Краевой.

При этом, по его словам, это не означает, что нужно быть спокойным.

«Это ни в коем случае не заставляет нас быть успокоенными. Мы всё равно готовимся к возможной масштабной инфекции», — заявил Краевой.

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