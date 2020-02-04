Подгорица, , 10:21 — REGNUM В Черногории, по данным за 2018 год, 1500 человек умерли от злокачественных новообразований. Такие данные приводит национальный вещатель RTCG.

По словам Николы Милашевича, специалиста-онколога из клинического центра Черногории в Подгорице, из вновь выявленных диагнозов около 5 500 человек за 5 лет получили лечение. По его словам, в Европе у Черногории средние показатели по уровню заболеваемости раком, но рак легких и шейки матки встречается чаще, чем в других странах.

«В нашей стране эти программы диагностики реализуются, но результаты слабее, поскольку 35 процентов населения являются активными курильщиками, а вакцинация от вируса ВПЧ в детском возрасте до сих пор не проводится», — отметил врач.

«Для реализации определенных профилактических программ требуется больше времени, так как то, что начинается сейчас, даст результаты только через 10, 15 или более лет», — сказал Милашевич.