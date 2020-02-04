Москва, , 10:16 — REGNUM Официальный представитель автопроизводителя Harley-Davidson на российском рынке ООО «ХАРЛИ-ДЭВИДСОН РУС» объявил об отзыве около 15 мотоциклов из-за проблем с программным обеспечением (ПО) противобуксовочной системы. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат мотоциклы модели Harley-Davidson TG1, проданные дилерами с июня 2019 года по настоящее время.

Некорректная работа ПО на отзываемых байках может повлиять на работу противобуксовочной системы, которая может некорректно реагировать на сигнал об ошибке от датчика скорости заднего колеса. Это, в свою очередь, может активировать один из задних тормозов.

«Непреднамеренная активация одного из задних тормозов может привести к неожиданному изменению направления движения транспортного средства, что может увеличить риск аварии», — говорится в сообщении Росстандарта.

Напомним, в конце января текущего года на аукционе Barrett-Jackson в Соединённых Штатах компания Harley-Davidson совместно с GMC планирует представить спецверсию полноразмерного грузовика GMC Sierra.

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