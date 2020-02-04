Додома, , 10:18 — REGNUM Президент Танзании Джон Магуфули выразил соболезнования в связи с кончиной экс-президента Кении Дэниэла арапа Мои. Об этом лидер страны написал в Твиттере.

«От имени правительства и всех граждан Танзании я выражаю соболезнования президенту [Кении] Ухуре Кеньятте и всем гражданам Кении в связи с кончиной Дэниэла Торойтича арапа Мои. Танзанийцы будут помнить его за его умелое руководство страной, усилия по укреплению наших [дипломатических] отношений с Кенией и возрождение Восточноафриканского сообщества», — написал Магуфули в своем официальном аккаунте в Твиттере на языке суахили.

Напомним, что Восточноафриканское сообщество — основанный в 2000 году региональный блок, в который в настоящий момент входят шесть стран — Танзания, Кения, Уганда, Руанда, Бурунди и Южный Судан.

Как передавало ИА REGNUM, экс-президент Кении скончался в больнице в столице страны, Найроби, на 96-м году жизни рано утром во вторник, 4 февраля.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кении скончался бывший президент страны