Нур-Султан, , 10:10 — REGNUM Начальник департамента кадров и военного образования министерства обороны Казахстана признал свою вину в получении взяток на системной основе, сообщили 4 февраля в пресс-службе агентства Казахстана по противодействию коррупции.

По версии ведомства, высокопоставленный чиновник получал взятки от подчиненных за общее покровительство и продвижение по службе. Подозреваемый ходатайствовал о заключении процессуального соглашения. В отношении чиновника санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года принято постановление правительства Казахстана, которое увеличивает размер поощрения за сообщение о факте коррупции. Сумма поощрения теперь составляет 10% от размера взятки.

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