Москва, , 10:08 — REGNUM Число граждан, заболевших коронавирусом, на территории РФ остаётся неизменным и достигает двух человек, прибывших из Китая. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 4 февраля, об этом заявил замглавы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по охране здоровья.

«В результате проводимого мониторинга на территории РФ выявлены два случая заболевших новой короновирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР. На сегодня новых случаев заболевания, лабораторно подтверждённых, не зарегистрировано», — заявил Смоленский.

Он также напомнил, что диагностика заболевания в РФ на сегодня занимает от двух до четырёх часов.

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