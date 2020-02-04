Пекин, , 10:02 — REGNUM В аэропорту Сиань-Сяньян (Китай) представители авиакомпании «Уральские авиалинии» отказались пустить на рейс до Екатеринбурга несколько десятков пассажиров. Все они оказались иностранцами, гражданами стран, входящих в Содружество независимых государств, пишет «Коммерсантъ».

Всего на рейс U6−764 не попали около 70 человек. Среди них граждане Армении, Казахстана, Белоруссии, Таджикистана, Молдавии и других. Люди скандировали «Мы хотим уехать домой!», но толку это не возымело.

В самой авиакомпании журналистам пояснили, что из-за коронавируса российские авиакомпании пока не имеют права ввозить иностранцев с территории Китая. Пассажиры, которые не попали на рейс, могут вернуть деньги за билеты без штрафных санкций.