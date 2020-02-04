Москва, , 10:02 — REGNUM Число граждан Китая, заболевших коронавирусом, за сутки снизилось, но все ещё остаётся высоким. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 4 февраля, об этом заявил замглавы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по охране здоровья.

«На 4 утра в Китае зарегистрирован 20 471 случай заболевания», — заявил Смоленский, ссылаясь на официальные данные КНР.

По его словам, данные говорят о снижении появления новых заболевших, однако их количество всё равно растёт.

«Мы наблюдаем снижение темпов прироста… Но 3 тыс. 233 случая (за сутки) — это всё равно большая цифра», — отметил Смоленский.

Он также подчеркнул, что чаще всего заболевшими оказываются мужчины в возрасте 45−55 лет.

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