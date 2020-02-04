Тбилиси, , 11:48 — REGNUM Собеседование на должность генерального прокурора Грузии проведут в Прокурорском совете 4 февраля с Ираклием Шотадзе, который ранее уже занимал эту должность. Об этом сообщает агентство Report.

По данным журналистов, из 16 кандидатов заслушаны уже 12. Во вторник, 4 февраля, планируется провести собеседование еще с двумя, один из которых — Шотадзе.

Должность генерального прокурора сейчас является вакантной, так как предыдущий генпрокурор Шалва Тадумадзе стал судьей Верховного суда.

Как передавало ИА REGNUM, Шотадзе занимал должность генпрокурора Грузии с ноября 2015 года до мая 2018 года. Он подал в отставку из-за акций протеста, которые были устроены отцом убитого школьника.

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