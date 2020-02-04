Киев, , 09:55 — REGNUM У двух украинских туристов, госпитализированных по прилёту из Китая, коронавирус 2019-nCoV не обнаружен, сообщила 3 февраля пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

«По результатам медицинского осмотра и консультаций двух пациентов, которые находятся в Александровской больнице города Киева, не было установлено подозрение на инфекцию, вызванную 2019-nCoV», — сказано в сообщении.

Ещё трём людям, которые также вернулись из Китая, был поставлен диагноз «аденовирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее два украинских туриста почувствовали недомогание, о чём сообщили специалистам. Их госпитализировали в инфекционное отделение Александровской больницы Киева.

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