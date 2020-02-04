Краснодар, , 09:49 — REGNUM Экстренное предупреждение о возможном подъёме воды в реках Краснодарского края распространило на 4 февраля ГУ МЧС по региону. Как сообщили в Росгидрометцентре, только в Туапсинском районе за три с половиной часа вечером 3 февраля выпало 94 мм дождя.

«В связи с выпавшими осадками в ближайшие 1−3 часа и до конца суток 4 февраля на реках, малых реках и водотоках юго-западных, юго-восточных притоков реки Кубань и реках Черноморского побережья (от Анапы до Магри) ожидаются подъёмы уровней воды, местами с превышением опасных отметок», — говорится в сообщении МЧС.

4 февраля, по данным Росгидрометцентра, на территории Кубани, в том числе — в городе-курорте Сочи «ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 22−27 м/с, в предгорных и горных районах с мокрым снегом, выше 800 м сильные снегопады, метель, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололедные явления, сход селей малого объема».

4 февраля центр этого циклона переместится на южную часть Поволжья. Но уже 5 февраля, в среду, к Кубани подойдёт новый мощный циклон. Который принесёт очередные сильные дожди и снег.