Найроби, , 09:52 — REGNUM В связи с кончиной бывшего президента Кении Дэниэла арапа Мои в восточноафриканской стране был объявлен национальный траур. Об этом передает ВВС Swahili.

По информации журналистов телерадиокомпании, траур продлится со дня кончины Мои до дня его похорон, который, однако, еще не был назначен.

Как отмечают репортеры, о смерти политика было объявлено утром во вторник, 4 февраля, в официальном заявлении действующего президента Кении Ухуру Кеньятты.

Согласно заявлению, экс-президент скончался в больнице Найроби ранним утром 4 февраля в присутствии своей семьи.

Президент Кеньятта также распорядился приспустить все национальные флаги в знак «выражения общественного горя» со вторника, 4 февраля, до заката в день похорон Мои.

По информации журналистов, Мои будет похоронен со всеми соответствующими гражданскими и военными почестями.

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