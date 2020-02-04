, 09:52 — REGNUM Параолимпиец Михаил Асташов привлек внимание екатеринбуржцев, устроившись работать доставщиком еды. Об этом сообщает портал «Е1».

Спортсмен из Бурятии на беговых протезах моментально обратил на себя взоры прохожих. Как сообщили изданию в пресс-службе работодателя Асташова, сервиса «Яндекс.Еда», параолимпиец смог самостоятельно пройти все необходимые проверки.

Ранее стало известно, что параолимпиец готовится к дополнительному отбору на Параолимпиаду, и спортсмену срочно необходимы 350 тысяч рублей для участия в отборочных соревнованиях.

Как сообщало ИА REGNUM, сервисы по доставке еды с помощью курьеров стали популярны в России в последние годы. В Совфеде ранее обсуждали законодательное регулирование подобных компаний.