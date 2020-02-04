Оренбург, , 09:44 — REGNUM В Оренбургской области вечером 3 февраля спасателям пришлось вызволять из снежного плена десятки автомобилей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

Напомним, во второй половине дня 3 февраля на территории области закрывали движение на четырех участках автодорог федерального значения, четырех участках дорог регионального значения и одном участке муниципальной дороги. Причиной для ограничительной меры стали снегопад, метель и плохая видимость.

За пять часов зафиксировано 46 случаев застрявших в снегу автомобилей и 82 случая затруднения движения.

В Переволоцком районе спасателям пришлось эвакуировать группу мужчин, которые с техникой находились на водоеме в одном километре от федеральной трассы М5 «Урал» (Самара — Оренбург). Восемь человек не могли добраться до трассы, поскольку дорогу сильно замело. Для спасения людей задействовали тяжелый транспорт ФКУ Упрдор «Приуралье» и аварийно-спасательной службы области (КамАЗ, снегоход и УАЗ).

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