Майкоп, , 09:45 — REGNUM Пять межпоселковых газопроводов обшей протяженность более 31 км планируется построить в Адыгее в 2020 году. Новые объекты дадут возможность обеспечить природным газом порядка 380 частных домов и квартир, сообщили ИА REGNUM 4 февраля в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Майкоп».

Специалисты уже начали вести межпоселковый газопровод среднего давления протяженностью 1,4 км из хутора Курского к хутору Шишкинскому Гиагинского района. С его вводом в эксплуатацию «голубое» топливо появится в 32 домах в Шишкинском.

В этом году в Адыгее запланировано строительство еще четырех межпоселковых газопроводов в Гиагинском и Красногвардейском районах республики, их общая длина составит 30 км. Они позволят подключить к газу около 350 домов и квартирам.

Отмечается, что программа газификации регионов ПАО «Газпром» реализуется на территории Адыгеи с 2005 года. За это время построено 13 межпоселковых газопроводов, суммарный объем инвестиций превысил 1 млрд рублей. В настоящее время уровень газификации Адыгеи составляет 88,9%, в том числе в городах — 93,4%, в сельской местности — 85,2%.

Читайте также: Почти две тысячи жителей Адыгеи рискуют остаться без газа до конца зимы