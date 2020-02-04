Москва, 4 февраля 2020, 09:38 — REGNUM Люди, которые разрабатывали этот КоАП, родились и живут не в России. Иначе бы они не продолжали фонтанировать идеями, раздражающими простой народ, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя нововведения в новом российском КоАП.
Как сообщало ИА REGNUM, авторы нового Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП) существенно увеличили число составов правонарушений, за которые штрафы можно будет оплатить со скидкой 50%.
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