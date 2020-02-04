Москва, , 09:38 — REGNUM Люди, которые разрабатывали этот КоАП, родились и живут не в России. Иначе бы они не продолжали фонтанировать идеями, раздражающими простой народ, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя нововведения в новом российском КоАП.

«Сначала они вводят штрафы в 5 тысяч рублей за нарушения, которые раньше наказывались 500 рублями, потом они говорят, что, так и быть, сделают гражданам одолжение и от 5000 рублей позволят иметь скидку 50%, если заплатить в течение двух недель.

Конечно, после акций протеста по всей стране они драконовские штрафы отменят, но как же надо не понимать жизнь простых людей за пределами Садового кольца, чтобы не знать, что большинство живут на 20—30 тысяч рублей в месяц, и автомобиль для многих — это источник заработка, а не роскошь», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, авторы нового Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП) существенно увеличили число составов правонарушений, за которые штрафы можно будет оплатить со скидкой 50%.

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