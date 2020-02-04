Смоленск, , 09:35 — REGNUM Временно приостановить учебные занятия в школах Смоленска предписало территориальное управление Роспотребнадзора руководству администрации Смоленска и департамента образования Смоленской области — на срок с 5 по 11 февраля. Документ размещён на сайте ТУ Роспотребнадзора.

Также на этот период, с 5 по 11 февраля, ведомство рекомендует ввести ограничения на проведение массовых культурных и спортивных мероприятий. Карантин также рекомендовано ввести и в медицинских учреждениях — это означает, в частности, временный запрет на посещение больных в стационарах.

Как уточнили в ведомстве, за неделю с 27 января по 2 февраля эпидпорог по гриппу и ОРВИ оказался превышен более чем на 40%, среди детей от семи о 14 лет (школьники) — более чем на 96%, то есть почти в два раза. За неделю рост заболеваемости по всех возрастных группах составил около 40%. По данным специалистов, в городе активно циркулирует грипп группы В.