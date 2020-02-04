Пермь, , 09:32 — REGNUM В Кочевском районе Пермского края центральная райбольница оказывает услуги скорой помощи, имея в автопарке автомобили, которые подлежат списанию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

Нарушение законодательства о здравоохранении выявлено в рамках прокурорской проверки. По данным надзорного ведомства, в больнице одна фельдшерская бригада и три автомобиля. Из имеющихся машин две подлежат списанию, поскольку их срок эксплуатации истек.

Суд потребовал от больницы приобрести автомобили скорой медицинской помощи, оснащенные согласно стандартам, и обеспечить выездные бригады медперсоналом, а от краевого минздрава — профинансировать покупку автомобилей.