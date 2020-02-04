Уагадугу, , 09:41 — REGNUM Власти Буркина-Фасо, сталкивающиеся с растущей волной нападений исламистских боевиков, планируют предоставить оружие гражданским лицам в целях самообороны. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, члены парламента недавно единогласно проголосовали за вооружение гражданского населения, что, по их словам, поможет в борьбе с вооруженными группами. Теперь законопроект должен быть подписан президентом.

В соответствии с законопроектом, любой гражданин Буркина-Фасо от 18 лет и старше, который «ощущает себя жертвой», может быть допущен к получению оружия и вступлению в ряды добровольцев. Однако оружие не будет предоставлено членам какого-либо политического объединения или партии.

Как передают репортеры, в прошлом году число нападений боевиков, связанных с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и группой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), значительно возросло, в результате чего более полумиллиона жителей Буркина-Фасо были вынуждены покинуть свои дома.

Критики законопроекта выразили сомнения в связи с тем, будет ли новая мера способствовать безопасности населения, однако правительство настаивает на том, что вооруженные добровольцы необходимы, чтобы остановить распространение насилия.

Как передавало ИА REGNUM, за последние две недели в результате атак боевиков в Буркина-Фасо погибли более 100 человек.

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