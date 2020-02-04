Биробиджан, , 09:38 — REGNUM В Еврейской автономной области временно приостановлена работа по приёму документов на оформление приглашений на въезд в Россию граждан КНР, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного УМВД.

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Такое решение было принято в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 31.01.2020 №153-р, согласно которому миграционное подразделение областного УМВД прекратило приём документов для оформления приглашений, а также разрешений на привлечение и использование иностранных работников на территории России.

Как сообщало ИА REGNUM, безвизовые туристические поездки в Китай приостановлены Россией из-за угрозы заражения российских граждан коронавирусом.