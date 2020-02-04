Ташкент, , 09:28 — REGNUM В Узбекистане планируют расширить перечень сертификатов, которые позволят поступать в вузы республики без вступительных экзаменов, сообщает 3 февраля агентство «УзА».

Отмечается, что в настоящее время подобные сертификаты выдаются по английскому, французскому и немецкому языкам. С 2020 года планируется выдавать сертификаты по русскому, узбекскому языкам, математике и другим предметам.

В настоящее время профильные ведомства прорабатывают механизм отмены тестирования при наличии сертификатов по тому или иному предмету.

Напомним, в мае 2019 года было подписано постановление правительства, которое вводит изменение в систему приема абитуриентов в вузы. В частности, с 2020—2021 учебного года планируется разделить вступительные экзамены на обязательные и специальные.

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