Волгоград, , 09:34 — REGNUM Образовательный процесс полностью приостановлен в шести школах Волгоградской области. Ещё в 39 учебных заведениях на карантин по гриппу и ОРВИ ушли 96 классов, сообщили 4 февраля в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

Школы закрыты в Октябрьском, Светлоярском, Быковском, Дубовском, Урюпинском районах. При этом специалисты подчёркивают — в регионе сохраняется неэпидемическая ситуация по заболеваемости, она ниже пороговых значений по всем возрастным группам населения.

Лабораторные исследования выявили респираторные вирусы и вирусы гриппа типа В. Всего с начала эпидемического сезона 2019—2020 годов обнаружено и подтверждено 98 случаев гриппа, что составляет 0,04% от всех случаев острых респираторных инфекций.