Тула, , 09:23 — REGNUM Студент Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого, гражданин КНР, госпитализирован с признаками ОРВИ, сообщили в пресс-службе ТУ Роспотребнадзора 3 февраля.

Студент на момент заболевания учебное заведение не посещал. В настоящее время он находится в инфекционного отделении, за его состоянием наблюдают медики.

«Проводится лечение и лабораторное обследование. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области и министерства здравоохранения Тульской области», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Туле был госпитализирована маленькая девочка — после туристической поездки в Китай у ребёнка обнаружились признаки ОРВИ.