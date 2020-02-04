Нур-Султан, , 09:28 — REGNUM В министерстве здравоохранения Казахстана не видят необходимости в том, чтобы граждан проверяли тепловизорами на казахстанско-киргизской и казахстанско-российской границах в связи с распространением коронавируса. Об этом 4 февраля сообщает МИА «Казинформ».

По соглашению ЕАЭС Казахстан не контролирует границу с Киргизией и Россией. Кроме того, по словам министра здравоохранения Казахстана Елжана Биртанова, поскольку Киргизия и Россия «не относятся к неблагополучным странам», то нет необходимости вводить усиленный санитарный контроль.

«Дополнительно, конечно, мы санитарных специалистов на таможенные пункты с Россией и Кыргызстаном выставили, но это, скажем так, не то, что регламентировано нашими соглашениями. Тепловизорами нет необходимости проверять», — заявил Биртанов в кулуарах правительства.

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