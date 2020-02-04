Пермь, , 09:20 — REGNUM В Пермском крае из-за неблагоприятных погодных условий приостановлена работа двух ледовых переправ в Кунгурском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

В настоящее время не действуют переправы через реку Сылва вблизи села Насадка (село Насадка — деревня Мостовая) и возле села Троица (село Троица — посёлок Ильича). Обе переправы предназначаются для проезда грузовиком весом до трех тонн.

На сегодняшний день в регионе продолжают работать восемь ледовых переправ.

Добавим, что январь оказался аномально теплым для Прикамья. В начале февраля аномалия сохраняется. Согласно прогнозам специалистов Пермского Гидрометцентра, 4 февраля станет самым теплыми сутками недели (3−9 февраля). В Перми прогнозируется перекрытие абсолютного максимума температуры воздуха для этого дня, который составляет +0,7º и зафиксирован в 1983 году. На территории региона температура воздуха днем составит от — 2 °C до +3 °С.